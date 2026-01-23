As buscas por Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro anos, completam 19 dias em Bacabal (MA) com uma nova pista crucial. Durante os trabalhos da força-tarefa, cães farejadores identificaram o cheiro dos desaparecidos e percorreram um trajeto que termina exatamente às margens do Rio Mearim, que agora se torna o ponto central das investigações.

Leia mais: Cães farejadores confirmam passagem de crianças pela 'casa caída'

O método utilizado pelos cães provou-se eficaz ao refazer o caminho de Anderson Kauan, primo das crianças encontrado após três dias de sumiço. Enquanto o rastro do menino de oito anos levou as equipes ao local onde ele foi resgatado, o rastro de Ágatha e Allan indicou a direção das águas.