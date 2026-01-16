Trabalhos da força-tarefa que busca Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro, avançaram nessa quinta-feira (15) após cães farejadores indicarem que as crianças estiveram em uma casa abandonada na zona rural de Bacabal, no Maranhão. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do estado e reforça linhas já apuradas na investigação.

Leia mais: Exército entra nas buscas por irmãos desaparecidos no Maranhão

Segundo a SSP, os cães identificaram a presença das duas crianças e do primo Anderson Kauã, de oito anos, encontrado vivo no último dia 7, numa cabana chamada de “casa caída”, no povoado São Raimundo. O local foi apontado anteriormente pelo menino em relato às autoridades.