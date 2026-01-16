Trabalhos da força-tarefa que busca Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro, avançaram nessa quinta-feira (15) após cães farejadores indicarem que as crianças estiveram em uma casa abandonada na zona rural de Bacabal, no Maranhão. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do estado e reforça linhas já apuradas na investigação.
Segundo a SSP, os cães identificaram a presença das duas crianças e do primo Anderson Kauã, de oito anos, encontrado vivo no último dia 7, numa cabana chamada de “casa caída”, no povoado São Raimundo. O local foi apontado anteriormente pelo menino em relato às autoridades.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, os cães confirmaram que as crianças passaram pela casa e circularam pela área conforme descrito pelo garoto, inclusive indicando os acessos utilizados. Após a varredura na casa, os farejadores seguiram por uma região de ribanceira e se deslocaram nas proximidades de um lago próximo, que passou a integrar a nova frente de buscas.
Apesar da indicação, nenhuma pista concreta das crianças foi localizada até o momento. Com isso, as equipes ampliaram o perímetro de atuação, intensificando varreduras em áreas de mata, trilhas, fazendas e no entorno do lago, que também começou a ser vistoriado por mergulhadores.
As buscas chegaram ao 12º dia e mobilizam mais de 500 pessoas, entre agentes de segurança e voluntários, com reforço de bombeiros e cães farejadores vindos do Pará e do Ceará. As autoridades afirmam que os trabalhos só serão encerrados na região após a localização das duas crianças.
*Com informações do g1