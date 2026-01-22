O lateral Nassur Bacem, do Moncarapachense, morreu durante a partida de sua equipe contra o Imortal, realizada nesta quarta-feira (21) em Portugal e válida pela Taça da Associação de Futebol do Algarve.

O jogador de 27 anos teve um mal súbito e caiu no gramado aos 20 minutos do 1º tempo. Na ocasião, o duelo, válido pelas quartas de final do torneio em questão, estava com placar de 1 a 0 para o Imortal.