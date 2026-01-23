23 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA VÍDEO

Menino de 4 anos morre atropelado por caminhão de mudança

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV
O veículo, desgovernado, era usado na mudança da própria família da vítima.
O veículo, desgovernado, era usado na mudança da própria família da vítima.

Uma criança de quatro anos morreu atropelada pelo caminhão de mudança que perdeu o freio e desceu uma ladeira em Paulista (PE), na quarta-feira (21). O veículo, desgovernado, era usado na mudança da própria família da vítima.

Leia mais: Mulher sobrevive a capotamento, mas morre atropelada por caminhão

O motorista descarregava os móveis quando o caminhão teve falha mecânica e desceu a rua sem controle. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atinge a criança, seguido por gritos de desespero de familiares.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. A principal suspeita é de falta de manutenção, já que o caminhão foi descrito como antigo e sem revisões periódicas. O motorista fugiu do local após o atropelamento, mas se apresentou posteriormente à delegacia, prestou depoimento e foi liberado. As apurações continuam para definir eventuais responsabilidades.

*Com informações da Band

Comentários

Comentários