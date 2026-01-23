Uma criança de quatro anos morreu atropelada pelo caminhão de mudança que perdeu o freio e desceu uma ladeira em Paulista (PE), na quarta-feira (21). O veículo, desgovernado, era usado na mudança da própria família da vítima.
O motorista descarregava os móveis quando o caminhão teve falha mecânica e desceu a rua sem controle. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atinge a criança, seguido por gritos de desespero de familiares.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. A principal suspeita é de falta de manutenção, já que o caminhão foi descrito como antigo e sem revisões periódicas. O motorista fugiu do local após o atropelamento, mas se apresentou posteriormente à delegacia, prestou depoimento e foi liberado. As apurações continuam para definir eventuais responsabilidades.
*Com informações da Band