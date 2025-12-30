Uma mulher de 24 anos morreu atropelada na BR-376, em Ponta Grossa, após sobreviver a um capotamento e sair do carro. O marido dela também foi atingido e está em estado grave.

Carro em que a arquiteta Samara Prado Martins e o marido, Thiago Oliveira Martins, estavam capotou no acostamento da rodovia na manhã desta segunda-feira (29). O acidente foi no sentido Curitiba/Ponta Grossa da pista por volta das 8h e o motivo do capotamento não foi informado até o momento pela Polícia Rodoviária Federal.

Os dois foram atropelados por um caminhão na pista de rolamento pouco após deixarem o carro. O socorro foi acionado, mas Samara morreu dentro da viatura do Samu.