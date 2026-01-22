A Polícia Civil efetuou no Piauí a prisão de um professor investigado por crimes sexuais que podem ter vitimado até 244 crianças e adolescentes. Os abusos teriam ocorrido no Maranhão entre os anos de 2023 e 2025, vindo à tona após denúncias de alunos e responsáveis.

O suspeito, que já tem histórico criminal por importunação sexual, poderá responder por estupro de vulnerável, crime com pena prevista de até 18 anos de reclusão.