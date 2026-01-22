A Polícia Civil efetuou no Piauí a prisão de um professor investigado por crimes sexuais que podem ter vitimado até 244 crianças e adolescentes. Os abusos teriam ocorrido no Maranhão entre os anos de 2023 e 2025, vindo à tona após denúncias de alunos e responsáveis.
O suspeito, que já tem histórico criminal por importunação sexual, poderá responder por estupro de vulnerável, crime com pena prevista de até 18 anos de reclusão.
As autoridades solicitaram perícias médicas nas vítimas identificadas para consolidar as provas. As investigações prosseguem para determinar se houve outros envolvidos ou vítimas no período.