A Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) decidiu nesta quinta-feira (11) exonerar Alysson Mascaro, professor acusado de assédio a abuso sexual por estudantes.

Em decisão unanime, a congregação julgou procedentes os relatos contra o docente.

A investigação na USP durou mais de oito meses. Em 12 de fevereiro, a instituição abriu um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) contra Mascaro. O procedimento ocorreu a pedido da Procuradoria Geral da instituição, que, num relatório preliminar, apontou indícios de materialidade nas acusações.