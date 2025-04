Mulher raspa cabeça do marido que recebeu elogio de outra; VÍDEO

Com gillette na mão e nenhuma dúvida na cabeça — dele, no caso — ela dispara: “Como dizia mamãe, o mal a gente corta pela raiz. A moça elogiou o cabelo dele, então vamos arrancar antes que dê problema.”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher cortando o cabelo do marido por ciúmes, após ele ter recebido um elogio inesperado de outra mulher.

No TikTok, onde postou o vídeo, que atingiu mais de 2 milhões de visualizações, Leidiane Pires se diz mãe de seis filhos e publica vídeos de sua rotina com o marido e as crianças.