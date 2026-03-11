A cantora Ana Castela informou nesta quarta-feira (11) que foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção (TDA), condição neurobiológica que não tem cura. A artista compartilhou a informação por vídeos publicados nas redes sociais após passar por consulta médica.

Segundo ela, o diagnóstico trouxe esclarecimento sobre comportamentos e dificuldades que enfrenta. Ana afirmou que ainda passará por avaliação com neuropsicóloga e relatou apresentar sintomas associados ao transtorno. A cantora destacou que não possui Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), mas apenas déficit de atenção.