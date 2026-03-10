Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado após agredir a recepcionista de um hotel onde ele estava hospedado, em Curitiba, no sábado (7).

Homem espancou a vítima, uma mulher de 55 anos, após ela se recusar a beijá-lo. No dia do ocorrido, a vítima estava no posto de trabalho, quando o homem se aproximou e pediu para beijá-la na boca, mas ela negou, disse ao UOL o advogado dela, Jackson Bahls.