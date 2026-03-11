Um reservatório da Sabesp se rompeu na manhã de hoje, deixando ao menos sete pessoas feridas e uma desaparecida com o derramamento de água em Mairiporã (SP).

A caixa d'água estava em construção no bairro Capoavinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o objeto se rompeu por volta das 11h, na rua Jacarandá, na parte alta da região.