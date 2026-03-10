A Polícia Civil deve solicitar a prisão do tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, marido da soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, encontrada morta com tiro na cabeça no apartamento onde o casal vivia, no Brás, região central de São Paulo. Até a última atualização, o pedido ainda não havia sido formalizado, apurou o Metrópoles.

O caso, inicialmente registrado como suicídio, passou a ser investigado como morte suspeita. Em depoimento, o oficial afirmou que a esposa teria atirado contra si após uma discussão motivada pelo pedido de separação. Ele disse que estava no banho quando ouviu o disparo e que encontrou a mulher ferida na sala. A família contesta essa versão.