Barragem se rompe e derruba ponte em Embu-Guaçu

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google Street View
O problema aconteceu após dias de chuva na área, que acumulou 31 milímetros em 24 horas ontem.
Uma barragem de água rompeu na cidade de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, na madrugada desta terça-feira (20).

Rompimento da represa localizada no bairro do Gramado, em uma área de mata do município, foi às 3h. O problema aconteceu após dias de chuva na área, que acumulou 31 milímetros em 24 horas ontem.

Uma ponte que passa pela Estrada da Serra foi derrubada com a força da água. O local foi isolado pela Defesa Civil ainda na madrugada de hoje.

Ninguém ficou ferido ou desabrigado, segundo a Defesa Civil. O órgão informou que a prefeitura sinaliza caminhos alternativos para os moradores da região.

A reportagem buscou a Prefeitura de Embu-Guaçu, mas não teve retorno sobre o assunto até o momento. O texto será atualizado tão logo haja retorno.

