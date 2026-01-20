A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu três técnicos de enfermagem suspeitos de participação em três homicídios ocorridos no Hospital Anchieta, em Taguatinga. As vítimas tinham 75, 63 e 33 anos e morreram enquanto estavam internadas na UTI da unidade.

Duas prisões ocorreram no último dia 12, e a terceira, no dia 15. A motivação dos crimes ainda é investigada. Veja o que se sabe sobre o caso.

Mortes suspeitas chamaram atenção de hospital