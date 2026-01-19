Em nota, a corporação informou que a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou apuração e vai analisar as imagens do programa. Pedro será chamado para prestar depoimento.

O agora ex-participante do BBB 26 Pedro Henrique Espíndola será investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual após tentar beijar à força a colega de confinamento Jordana Morais. A cena foi registrada na despensa da casa e foi exibida na edição de domingo (18), mesmo dia em que o participante desistiu do reality.

A investigação teve início após Jordana relatar aos demais participantes que foi abordada sem consentimento. Segundo ela, Pedro segurou seu pescoço e tentou beijá-la; sua reação imediata foi de recusa. Pouco depois do relato, o participante apertou o botão de desistência.

Em depoimento gravado após deixar o programa, Pedro admitiu que tentou beijar a colega e afirmou ter interpretado a situação equivocadamente. Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt informou que, caso ele não tivesse desistido, seria expulso pela produção.

A TV Globo não detalhou quais medidas adicionais serão adotadas em relação ao episódio. A importunação sexual é crime no Brasil desde 2018 e prevê pena de um a cinco anos de prisão.