Barragem de hidrelétrica se rompe e alaga comunidade; VÍDEO
| Tempo de leitura: 1 min
Uma barragem se rompeu parcialmente em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins.
Um vertedouro de uma barragem ligada a uma hidrelétrica particular se rompeu abrindo uma crista de água de dois metros. O rompimento aconteceu na manhã de hoje no momento.
Não houve registro de vítimas até o momento, informou a Secretaria de Meio Ambiente do município. Ao UOL, Natalício Torres da Silva, até o momento foram registrados danos ambientais e materiais.
Uma comunidade ribeirinha e fazendas no entorno da barragem foram alagadas. A prefeitura informou que monitora a situação, pois há uma rodovia que fica próxima ao local do rompimento.
O UOL tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Tocantins e com o governo estadual. Até o momento, não houve retorno.
