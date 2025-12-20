20 de dezembro de 2025
FORÇA DA ÁGUA

Barragem de hidrelétrica se rompe e alaga comunidade; VÍDEO

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@dannlelis/X
Uma comunidade ribeirinha e fazendas no entorno da barragem foram alagadas.
Uma comunidade ribeirinha e fazendas no entorno da barragem foram alagadas.

Uma barragem se rompeu parcialmente em Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins.

Um vertedouro de uma barragem ligada a uma hidrelétrica particular se rompeu abrindo uma crista de água de dois metros. O rompimento aconteceu na manhã de hoje no momento.

Não houve registro de vítimas até o momento, informou a Secretaria de Meio Ambiente do município. Ao UOL, Natalício Torres da Silva, até o momento foram registrados danos ambientais e materiais.

Uma comunidade ribeirinha e fazendas no entorno da barragem foram alagadas. A prefeitura informou que monitora a situação, pois há uma rodovia que fica próxima ao local do rompimento.

O UOL tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Tocantins e com o governo estadual. Até o momento, não houve retorno.

