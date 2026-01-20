Uma mulher de 40 anos foi assassinada a facadas no pescoço enquanto amamentava o filho, na porta de casa, em Pernambuco. A vítima, identificada como Ivia Stefania da Silva de Castro, foi surpreendida pela agressora, com quem teve relação prévia, segundo a investigação inicial.
Câmeras de segurança registraram o momento em que a agressora, Ewerton Adalberto dos Santos, cujo nome social é Ewellyn, entra no imóvel sem que haja sinal de discussão. Em seguida, sai portando uma faca e ataca Ivia com vários golpes no pescoço. Durante a agressão, a criança que estava no colo da mãe caiu no chão. A vítima ainda tentou se defender, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
De acordo com a polícia, os quatro filhos de Ivia estavam na casa e presenciaram o crime. Após o ataque, a autora continuou perto do corpo e foi detida pela Polícia Militar em flagrante. A faca utilizada foi apreendida para perícia.
Em audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A Polícia Civil apura a motivação do homicídio e investiga se houve premeditação ou se o crime foi resultado de conflito recente.
