Três técnicos de enfermagem foram presos no Distrito Federal suspeitos de matar pacientes internados na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, em crimes investigados como homicídios em série. As prisões fazem parte da Operação Anúbis, conduzida pela Polícia Civil do DF, que apura ao menos três mortes entre novembro e dezembro de 2025.

Segundo a investigação, os suspeitos teriam provocado os óbitos por aplicação indevida de substâncias diretamente na veia dos pacientes, sem autorização médica. A polícia aponta que um dos técnicos usava irregularmente o sistema eletrônico do hospital para prescrever medicamentos incompatíveis com o quadro clínico das vítimas, retirava os produtos na farmácia da unidade e fazia as aplicações.