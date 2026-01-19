Três técnicos de enfermagem foram presos no Distrito Federal suspeitos de matar pacientes internados na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, em crimes investigados como homicídios em série. As prisões fazem parte da Operação Anúbis, conduzida pela Polícia Civil do DF, que apura ao menos três mortes entre novembro e dezembro de 2025.
Leia mais: Técnico de enfermagem é preso por abuso de paciente
Segundo a investigação, os suspeitos teriam provocado os óbitos por aplicação indevida de substâncias diretamente na veia dos pacientes, sem autorização médica. A polícia aponta que um dos técnicos usava irregularmente o sistema eletrônico do hospital para prescrever medicamentos incompatíveis com o quadro clínico das vítimas, retirava os produtos na farmácia da unidade e fazia as aplicações.
As vítimas eram uma professora aposentada de 67 anos, um servidor público de 63 e um homem de 33 anos, todos internados na UTI. Em um dos casos, a apuração indica que um desinfetante foi aplicado via intravenosa diversas vezes, substância que não tem qualquer indicação médica para esse uso.
Imagens das câmeras de segurança da UTI ajudaram a polícia a identificar os técnicos junto aos leitos nos horários dos procedimentos irregulares. Inicialmente, os investigados negaram participação, mas confessaram após serem confrontados com as provas. A polícia apura a dinâmica dos crimes e possível participação de outras pessoas.
Em nota, o Hospital Anchieta informou que identificou irregularidades, realizou investigação interna, comunicou as autoridades e colaborou com as apurações desde o início.
*Com informações do Metrópoles