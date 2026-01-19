Após deixar o BBB26, Pedro falou pela primeira vez no confessionário sobre o episódio envolvendo Jordana e admitiu que tentou beijar a colega sem consentimento dentro da casa. Em tom de arrependimento, o ex-participante afirmou que interpretou equivocadamente uma suposta aproximação e reconheceu que a situação existia apenas “na cabeça dele”.

No depoimento exibido na edição desse domingo (18), Pedro disse que vinha se contendo para não “cobiçar” as mulheres do programa e citou Jordana como alguém por quem sentiu atração. Segundo ele, a participante seria parecida com sua esposa, o que teria despertado o interesse. “Cobicei, desejei e achei que era recíproco. Mas não era”, afirmou, ao reconhecer que tentou beijá-la à força.