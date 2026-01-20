Uma mulher de 44 anos denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro na madrugada dessa segunda-feira (19), em Rio Bom, no interior do Paraná. Segundo o relato, ela levou socos no rosto por questionar o ex-marido ao encontrá-lo com outra mulher num dos quartos da casa em que ambos estavam.

De acordo com a vítima, após o término do relacionamento, retornou ao Rio de Janeiro, mas voltou a Rio Bom no fim de semana para ajudar a cuidar dos filhos pequenos do ex. Ao perceber um silêncio incomum na casa, verificou um quarto e se deparou com a situação, momento em que questionou o ex e foi agredida por ele.