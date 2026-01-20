O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda-feira (19) que mantém conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre seu futuro político, mas reiterou que não pretende disputar eleições em 2026. Segundo ele, ainda não há definição e as tratativas estão em andamento.

Em entrevista, Haddad disse que sempre deixou claro não ter planos de candidatura e ressaltou a relação pessoal que mantém com Lula, o que permite um diálogo contínuo. De acordo com o ministro, ambos apresentaram seus pontos de vista e devem chegar a um consenso em breve.