O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda-feira (19) que mantém conversas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre seu futuro político, mas reiterou que não pretende disputar eleições em 2026. Segundo ele, ainda não há definição e as tratativas estão em andamento.
Em entrevista, Haddad disse que sempre deixou claro não ter planos de candidatura e ressaltou a relação pessoal que mantém com Lula, o que permite um diálogo contínuo. De acordo com o ministro, ambos apresentaram seus pontos de vista e devem chegar a um consenso em breve.
Haddad lembrou que já havia manifestado, em outras ocasiões, a preferência por continuar colaborando com o governo federal de outras formas, sem concorrer a cargos eletivos, apesar de pressões internas do PT para que ele dispute o governo de São Paulo ou o Senado.
O ministro também comentou temas econômicos e fez críticas à gestão anterior do Banco Central, afirmando que o atual presidente da instituição herdou problemas acumulados, como o caso envolvendo o Banco Master. Para Haddad, a condução atual da autoridade monetária ajudou a restabelecer a normalidade no sistema.
*Com informações do Reuters