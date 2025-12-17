O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avisou aliados que pretende deixar o governo até fevereiro do próximo ano para se dedicar à campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão já foi comunicada ao presidente e deve antecipar mudanças no comando da equipe econômica em pleno ano pré-eleitoral.

Embora setores do PT pressionem Haddad a disputar um cargo em 2026, o ministro não indica, até o momento, que será candidato. Dentro do partido, porém, sua eventual participação na eleição é tratada como estratégica, especialmente para fortalecer o palanque em São Paulo, seja em uma disputa ao governo estadual ou ao Senado.