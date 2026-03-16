A derrota de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator no Oscar 2026 virou assunto nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (16). O brasileiro concorria pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, mas o prêmio ficou com Michael B. Jordan.
Leia mais: 'Uma batalha após a outra' vence Oscar; Brasil fica sem prêmio
Imagens mostram a reação do ator no momento do anúncio, e o vídeo rapidamente se espalhou entre fãs e internautas.
Além de Melhor Ator, O Agente Secreto disputou Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, com Gabriel Domingues, mas saiu sem estatuetas. O brasileiro Adolpho Veloso também concorreu a Melhor Fotografia por Sonhos de Trem, prêmio que ficou com Pecadores.
O grande vencedor da noite foi Uma Batalha Após a Outra, dirigido por Paul Thomas Anderson, que levou seis prêmios, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Frankenstein, produção da Netflix estrelada por Jacob Elordi, conquistou três estatuetas.