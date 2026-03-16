A derrota de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator no Oscar 2026 virou assunto nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (16). O brasileiro concorria pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, mas o prêmio ficou com Michael B. Jordan.

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Imagens mostram a reação do ator no momento do anúncio, e o vídeo rapidamente se espalhou entre fãs e internautas.