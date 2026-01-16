O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias as investigações que apuram suspeitas de irregularidades na operação de venda do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A decisão atendeu ao pedido da Polícia Federal por prazo maior para aprofundar as apurações.
O inquérito chegou ao STF em dezembro de 2025, quando Toffoli determinou que o caso passasse a tramitar na Corte. Antes disso, a investigação estava sob responsabilidade da Justiça Federal em Brasília.
Segundo a Polícia Federal, o Banco Master emitiu Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessa de rendimento de até 40% acima da taxa básica do mercado, retorno considerado irreal. A corporação estima que o esquema possa ter movimentado cerca de R$ 12 bilhões.
As apurações indicam ainda possível participação de dirigentes do BRB. Em março, o banco chegou a firmar acordo para a compra do Master, mas a operação foi barrada pelo Banco Central. O banqueiro Daniel Vorcaro chegou a ser preso em novembro, mas foi solto dias depois por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
A PF também investiga a atuação de um grupo que teria explorado vulnerabilidades do mercado de capitais por meio de fundos de investimento, operações com ativos sem liquidez e transações entre partes relacionadas. Entre os crimes apurados estão organização criminosa, gestão fraudulenta, indução de investidores ao erro, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
*Com informações do G1