O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias as investigações que apuram suspeitas de irregularidades na operação de venda do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A decisão atendeu ao pedido da Polícia Federal por prazo maior para aprofundar as apurações.

Leia mais: Toffoli manda lacrar provas e PF vê risco à investigação

O inquérito chegou ao STF em dezembro de 2025, quando Toffoli determinou que o caso passasse a tramitar na Corte. Antes disso, a investigação estava sob responsabilidade da Justiça Federal em Brasília.