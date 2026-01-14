O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (14) que todas as provas apreendidas pela Polícia Federal na nova fase da Operação Compliance Zero sejam lacradas e mantidas sob custódia na sede da Corte. A decisão envolve bens, documentos, celulares e outros materiais recolhidos na investigação sobre suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.

Logo após a determinação, investigadores da Polícia Federal passaram a manifestar preocupação com possíveis impactos na apuração. Segundo a PF, o armazenamento do material no STF pode dificultar e atrasar a extração de dados, especialmente de celulares, além de exigir autorizações constantes para acesso às provas.