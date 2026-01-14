O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (14) que todas as provas apreendidas pela Polícia Federal na nova fase da Operação Compliance Zero sejam lacradas e mantidas sob custódia na sede da Corte. A decisão envolve bens, documentos, celulares e outros materiais recolhidos na investigação sobre suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.
Logo após a determinação, investigadores da Polícia Federal passaram a manifestar preocupação com possíveis impactos na apuração. Segundo a PF, o armazenamento do material no STF pode dificultar e atrasar a extração de dados, especialmente de celulares, além de exigir autorizações constantes para acesso às provas.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão contra o controlador do banco, Daniel Vorcaro, familiares e aliados, em São Paulo e em outros quatro estados. Toffoli também autorizou o bloqueio e o sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
Entre os itens apreendidos estão carros importados, relógios de luxo, dinheiro em espécie e armas. O gabinete do ministro afirmou que a medida tem como objetivo preservar a integridade das provas, que seguirão disponíveis para perícia.
A defesa de Vorcaro informou que o empresário colabora com as autoridades e tem interesse no esclarecimento completo dos fatos.
*Com informações do SBT News e g1