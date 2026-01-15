O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu nesta quinta-feira (15) transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para a Papudinha, apurou o G1.

A unidade é vinculada ao Complexo Penitenciário da Papuda no Distrito Federal, onde ele deve iniciar o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Bolsonaro está detido na superintendência desde que a prisão preventiva foi determinada no âmbito de uma ação penal que investigou tentativa de golpe de Estado.