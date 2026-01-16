O ônibus que levava a delegação que representou o Águia-PA na Copinha, que seguia em direção a Marabá, sofreu um acidente no Tocantins na noite desta quinta-feira (15). Ao menos uma pessoa morreu: o preparador físico Hecton Alves.

O acidente aconteceu entre as cidades de Crixás do Tocantins e Fátima, que ficam a cerca de 700 km de Marabá. A delegação se despediu da Copinha anteontem, após derrota para o Juventude, e voltava de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.