Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais mostram avatares reunidos com cartazes pedindo a volta do chat e criticando a mudança. Parte dos protestos também menciona o influenciador Felca, que recentemente denunciou a adultização de crianças na internet.

Jogadores do Roblox, em sua maioria crianças brasileiras, passaram a organizar protestos virtuais dentro do próprio jogo após a plataforma restringir o uso do chat por voz e texto entre usuários de diferentes faixas etárias. As manifestações começaram depois que a empresa implementou, em 7 de janeiro, novas regras globais de comunicação.

A atualização faz parte de uma política de proteção de menores e passou a exigir verificação de idade para liberar o uso do chat. Sem essa validação, os usuários seguem podendo jogar, mas ficam impedidos de interagir por voz ou texto.

Pelas novas regras, crianças com menos de nove anos só podem usar o chat com autorização dos pais. Usuários a partir dos 13 têm acesso mais amplo, porém com limitações e apenas com “contatos confiáveis”. A Roblox afirma que as imagens usadas na verificação facial são apagadas após o processo e que há possibilidade de contestação em caso de erro.

Segundo a empresa, as mudanças buscam reduzir riscos de assédio e interações inadequadas, em meio a pressões legais e sociais por mais segurança no ambiente digital infantil.