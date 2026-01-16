16 de janeiro de 2026
ENQUANTO BRINCAVA

Adolescente toma choque elétrico na piscina e morre imediatamente

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
No momento do acidente, a adolescente brincava na piscina quando encostou a mão no fio.
Uma adolescente de 14 anos morreu no último domingo (11) ao sofrer choque elétrico enquanto estava na piscina da casa da avó, em São José dos Pinhais (PR). Segundo o relato da família, a jovem tocou acidentalmente no fio que ficava perto da área da piscina.

A mãe da vítima, Eliane Okamoto, contou que a filha, Ana Flávia de Oliveira Okamoto, passava as férias no local, seu preferido. No momento do acidente, a adolescente brincava na piscina quando encostou a mão no fio, o que provocou a descarga elétrica. A morte foi imediata.

Eliane estava em Guaratuba, no litoral do Paraná, e se deslocou até São José dos Pinhais assim que soube do acidente, mas não houve tempo para socorro.

O colégio onde Ana Flávia estudava, assim como familiares, lamentaram a morte da menina.

*Com informações da Banda B

