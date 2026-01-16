Uma adolescente de 14 anos morreu no último domingo (11) ao sofrer choque elétrico enquanto estava na piscina da casa da avó, em São José dos Pinhais (PR). Segundo o relato da família, a jovem tocou acidentalmente no fio que ficava perto da área da piscina.

A mãe da vítima, Eliane Okamoto, contou que a filha, Ana Flávia de Oliveira Okamoto, passava as férias no local, seu preferido. No momento do acidente, a adolescente brincava na piscina quando encostou a mão no fio, o que provocou a descarga elétrica. A morte foi imediata.