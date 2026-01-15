O ator Henri Castelli deixou o BBB 26 após duas crises convulsivas durante a prova do líder. Segundo a produção do reality, ele foi socorrido imediatamente e levado a um hospital, onde passou por exames. Apesar de ter recebido liberação inicial para retornar ao programa, uma nova convulsão levou a equipe médica a recomendar seu afastamento definitivo por questões de segurança.
“Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no ‘provódromo’ pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames. À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa”, informou a emissora em nota enviada ao Metrópoles.
Sintomas
A convulsão é caracterizada por contrações musculares involuntárias, movimentos desordenados e, em muitos casos, perda de consciência. Especialistas explicam que o quadro se deve à descarga elétrica anormal no cérebro, podendo ter diversas causas, como traumas, infecções, alterações metabólicas ou epilepsia. Nem toda crise convulsiva indica a doença, mas episódios recorrentes exigem investigação médica.
De acordo com orientações do Ministério da Saúde, ao presenciar uma crise é fundamental manter a calma, deitar a pessoa de lado, afastar objetos que possam causar ferimentos e acionar socorro médico. Não se deve conter os movimentos nem colocar objetos na boca da vítima.
Web critica participantes
Nas redes sociais, a saída de Henri também gerou críticas ao comportamento dos demais participantes. Internautas apontaram que, durante a prova do líder, nenhum colega deixou sua posição para prestar auxílio imediato ao ator, o que provocou debates sobre empatia e postura dos confinados diante de uma situação de emergência.
*Com informações do g1 e Metrópoles