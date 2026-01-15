O ator Henri Castelli deixou o BBB 26 após duas crises convulsivas durante a prova do líder. Segundo a produção do reality, ele foi socorrido imediatamente e levado a um hospital, onde passou por exames. Apesar de ter recebido liberação inicial para retornar ao programa, uma nova convulsão levou a equipe médica a recomendar seu afastamento definitivo por questões de segurança.

“Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no ‘provódromo’ pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames. À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa”, informou a emissora em nota enviada ao Metrópoles.

Sintomas