O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a reformulação do cronograma de depoimentos no inquérito que apura suspeitas envolvendo o Banco Master e fixou que as oitivas ocorram no intervalo máximo de dois dias. Após a decisão, tomada em 13 de janeiro, a Polícia Federal cancelou os depoimentos que estavam previstos para entre 23 e 28 de janeiro.

Relator do caso, Toffoli justificou a mudança alegando limitações de pessoal e de espaço físico nas dependências do STF. No despacho, o ministro ordenou que a PF apresente novas datas concentradas, para viabilizar a organização dos trabalhos e as intimações pela Secretaria Judiciária, e informou que outros pedidos do inquérito só serão analisados após a conclusão dessas diligências.