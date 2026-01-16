16 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ACESSO INTEGRAL

Toffoli libera perícia da PF em material do Banco Master

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Paulo Pinto/Agencia Brasil
Segundo o ministro, os especialistas terão acesso integral ao material apreendido.
Segundo o ministro, os especialistas terão acesso integral ao material apreendido.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli autorizou a realização de uma perícia da Polícia Federal em materiais apreendidos durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Banco Master.

Relembre: Toffoli manda lacrar provas e PF vê risco à investigação

Na decisão, Toffoli designou quatro peritos da PF para a análise dos itens recolhidos: Luis Filipe da Cruz Nassif, Tiago Barroso de Melo, Enelson Candeia da Cruz Filho e Lorenzo Victor Schrepel Delmutti. Segundo o ministro, os especialistas terão acesso integral ao material apreendido.

O despacho também determina que os peritos contem com o apoio da Procuradoria-Geral da República durante os trabalhos técnicos. A medida ocorre após questionamentos da PF sobre a decisão de lacrar e encaminhar o material diretamente ao STF, o que, segundo a corporação, teria prejudicado o andamento da investigação.

*Com informações do SBT News

Comentários

Comentários