O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli autorizou a realização de uma perícia da Polícia Federal em materiais apreendidos durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Banco Master.

Na decisão, Toffoli designou quatro peritos da PF para a análise dos itens recolhidos: Luis Filipe da Cruz Nassif, Tiago Barroso de Melo, Enelson Candeia da Cruz Filho e Lorenzo Victor Schrepel Delmutti. Segundo o ministro, os especialistas terão acesso integral ao material apreendido.