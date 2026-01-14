Valquíria Nascimento emocionou seguidores ao compartilhar, nessa terça-feira (13), a carta psicografada atribuída a MC Kevin, morto em 2021. Em vídeo publicado nas redes sociais, a mãe do funkeiro mostrou o conteúdo da mensagem e falou sobre a saudade que sente do filho, reforçando o vínculo afetivo que diz manter mesmo após a morte do artista.

Relembre o caso: MC Kevin morre após cair do 5º andar de hotel no Rio

Na legenda do post, Valquíria declarou amor eterno ao cantor e afirmou acreditar que ele segue cuidando dela. A publicação rapidamente gerou comoção entre fãs, que deixaram mensagens de apoio e carinho à empresária.