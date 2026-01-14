15 de janeiro de 2026
MORTO EM 2021

Mãe de MC Kevin compartilha carta psicografada do filho; VÍDEO

Na legenda do post, Valquíria declarou amor eterno ao cantor e afirmou acreditar que ele segue cuidando dela.
Valquíria Nascimento emocionou seguidores ao compartilhar, nessa terça-feira (13), a carta psicografada atribuída a MC Kevin, morto em 2021. Em vídeo publicado nas redes sociais, a mãe do funkeiro mostrou o conteúdo da mensagem e falou sobre a saudade que sente do filho, reforçando o vínculo afetivo que diz manter mesmo após a morte do artista.

Relembre o caso: MC Kevin morre após cair do 5º andar de hotel no Rio

Na legenda do post, Valquíria declarou amor eterno ao cantor e afirmou acreditar que ele segue cuidando dela. A publicação rapidamente gerou comoção entre fãs, que deixaram mensagens de apoio e carinho à empresária.

MC Kevin morreu em maio de 2021 após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. A perícia apontou que a morte foi acidental, provocada por traumatismo craniano e múltiplas fraturas.

