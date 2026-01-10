O Exército Brasileiro passou a atuar nas buscas por duas crianças desaparecidas há sete dias na zona rural de Bacabal, no Maranhão. Agatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michel, de quatro, sumiram no último domingo (4) após saírem para brincar em uma comunidade quilombola.
O primo das crianças, Anderson Kauã, de oito anos, que também havia desaparecido, foi encontrado com vida na tarde de quarta-feira (7), no povoado Santa Rosa, área onde a operação está concentrada. O menino, que é autista, foi localizado por um morador às margens de uma estrada e encaminhado para atendimento médico.
O reforço do Exército foi anunciado pelo governador Carlos Brandão (PSB), que informou a integração das Forças Armadas e do Batalhão Ambiental às equipes já mobilizadas pelo estado. Segundo ele, a operação segue de forma contínua para localizar as crianças e dar uma resposta à família e à comunidade.
A força-tarefa reúne policiais militares, Corpo de Bombeiros e grupos especializados, com uso de drones, cães farejadores e um helicóptero do Centro Tático Aéreo. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Anderson Kauã.
*Com informações do SBT News