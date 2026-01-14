O empresário Tiago Gomes de Souza foi condenado a 27 anos de prisão pela morte de um idoso de 77 anos durante briga de trânsito em Santos, no litoral de São Paulo. A decisão foi tomada em júri popular no Fórum da Barra Funda, na capital paulista, nesta quarta-feira (14). A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e ainda cabe recurso.

Segundo a acusação, Souza desferiu um chute contra Cesar Fine Torresi em junho de 2024, após desentendimento no trânsito. A vítima caiu, bateu a cabeça no chão e não resistiu aos ferimentos. O crime foi cometido depois que o carro do empresário quase atropelou o idoso, que atravessava a rua com o neto de 11 anos. Após o impacto da mão da vítima no capô do veículo, o motorista desceu e a agrediu com violência.