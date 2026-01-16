Uma delegada recém-empossada foi presa na manhã desta sexta-feira (16) sob suspeita de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A detenção foi feita durante operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Corregedoria-Geral.

Layla Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com membros da facção criminosa, tendo, inclusive, atuado irregularmente como advogada, em audiência de custódia, para presos integrantes do PCC, mesmo após ter tomado posse no cargo de delegada de polícia, segundo investigação da Promotoria.