As duas maiores facções criminosas do Brasil PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) estão presentes nas 27 unidades da federação, mas com hegemonia em 13 estados brasileiros.

Os dados inéditos obtidos pela Folha são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com informações preliminares de parceria com a Abin (Agência Brasileira de Inteligência). O lançamento do estudo completo está previsto para fevereiro.