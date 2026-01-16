A Polícia Militar deteve nesta quinta-feira (15) uma meia-irmã do prefeito Ricardo Nunes (MDB) após identificá-la por uma câmera do Smart Sampa, programa de reconhecimento visual que é a principal vitrine da gestão paulistana na área da segurança.

Janaína Reis Miron, 49, estava em uma unidade básica de saúde na rua Clara Mantelli, bairro Veleiros, na zona sul da capital. Contra ela havia dois mandados de prisão em aberto relacionados aos crimes de desacato, lesão corporal e embriaguez ao volante. As condenações são para regime aberto.