Na cidade governada por Ricardo Nunes (MDB), o reajuste começa a valer nesta terça.

A tarifa do transporte coletivo fica mais cara na capital paulista a partir desta terça-feira (6), mas há cidades da Grande São Paulo onde o novo valor já entrou em vigor. Em outras, a definição sobre se o preço do bilhete vai mudar continua pendente.

A tarifa de ônibus custará R$ 5,30, um aumento de 6% na comparação com o valor anterior (R$ 5) e acima da inflação acumulada no período, de 3,9% segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) do IBGE.

Os bilhetes para trem e metrô, operados pelo governo estadual, vão de R$ 5,20 para R$ 5,40 cada uma. Já o valor integrado, para usuários de ônibus e do transporte sobre trilhos, saiu de R$ 8,90 para R$ 9,38.

Região Metropolitana

- Guarulhos: de R$ 5,10 no Cartão Cidadão e R$ 5,30 em dinheiro para R$ 6,20, válidos desde 1º de janeiro