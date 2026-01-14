Segundo o neurologista Sergio Jordy, do Centro Médico Sinapse e da Rede D’Or, a convulsão acontece quando há uma atividade elétrica anormal no cérebro. Os sintomas podem incluir movimentos involuntários, rigidez muscular, tremores, alteração ou perda da consciência, olhar fixo, confusão mental e, em alguns casos, queda súbita.

Henri Castelli sofreu uma convulsão durante o BBB 26, episódio exibido pelo programa e que gerou preocupação entre participantes e espectadores. A crise chamou atenção para um problema de saúde que pode surgir de forma inesperada e que nem sempre está relacionado à epilepsia.

As causas são variadas e podem atingir pessoas de qualquer idade. Entre os fatores mais comuns estão privação de sono, desidratação, hipoglicemia, alterações de eletrólitos como sódio, potássio e cálcio, calor excessivo com aumento da temperatura corporal e estresse intenso. Em pessoas sem histórico neurológico, crises não costumam ocorrer durante atividades comuns, a menos que existam condições extremas associadas.

A prática de atividade física, por si só, não provoca convulsões em pessoas saudáveis, mas pode atuar como fator desencadeante quando há exaustão intensa, falta de descanso, desidratação, queda de glicose ou superaquecimento. Em ambientes como o BBB, que envolvem treinos frequentes, pressão psicológica e mudanças bruscas na rotina, o risco pode aumentar em indivíduos com predisposição.

O médico ressalta que uma convulsão isolada não caracteriza epilepsia. O diagnóstico da doença depende de crises recorrentes e de avaliação médica especializada, com exames neurológicos específicos. Convulsões são consideradas emergências médicas e exigem atenção imediata e acompanhamento profissional.