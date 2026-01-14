15 de janeiro de 2026
PÂNICO EM ALTO MAR

Passageiros acordam com cabines de cruzeiro inundadas; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Uol
Reprodução de vídeo/Uol
A água tomou quartos e corredores do décimo andar da embarcação da MSC Cruzeiros.

Cerca de 40 cabines de um cruzeiro em alto-mar foram inundadas na manhã de segunda-feira (12), assustando passageiros que viajavam entre Búzios (RJ) e Salvador (BA). A água tomou quartos e corredores do décimo andar da embarcação da MSC Cruzeiros, levando pessoas a acreditarem, inicialmente, que o navio poderia estar afundando.

Segundo relatos de passageiros, a água começou a se espalhar rapidamente pelas cabines e áreas comuns. Tripulantes bateram nas portas alertando sobre possível incêndio, já que a causa do problema ainda era desconhecida. Posteriormente, a informação repassada foi de que um cano de água pressurizada havia se rompido.

Vídeos gravados a bordo mostram corredores alagados. Crianças, adultos e idosos estavam entre os afetados. Durante a ocorrência, os passageiros das cabines atingidas foram levados para um bar no oitavo andar enquanto a equipe tentava conter o vazamento e secar os quartos.

Houve reclamações sobre falta de informações e assistência limitada. Parte dos passageiros conseguiu cabines provisórias, mas a maioria precisou retornar aos quartos ainda molhados por falta de acomodações disponíveis.

Além do susto, passageiros relataram prejuízos materiais. A MSC Cruzeiros orientou os afetados a entrarem em contato por e-mail com a empresa e ofereceu compensação de US$ 150.

Após a chegada do navio a Salvador, a Capitania dos Portos informou que uma vistoria detalhada deve ser realizada quando a embarcação atracar em Maceió.

*Com informações do g1

