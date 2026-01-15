O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou atrás e determinou que os materiais apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master, sejam encaminhados à Procuradoria-Geral da República (PGR). Inicialmente, Toffoli havia decidido que os itens ficariam lacrados e sob custódia do STF, em Brasília.

Na nova decisão, tomada na noite de quarta-feira (14), o ministro autorizou que a PGR realize a extração e análise de todo o acervo probatório apreendido. Toffoli estabeleceu que caberá ao procurador-geral da República garantir a guarda adequada dos materiais, com preservação dos dispositivos eletrônicos até a realização das perícias.