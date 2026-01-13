Os funcionários da Havan vão receber um valor extra neste início de ano. O empresário Luciano Hang anunciou a antecipação do pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR), que vai distribuir R$ 90 milhões entre os 23 mil colaboradores da rede.

O repasse será feito na sexta-feira (16) e representa, em média, cerca de R$ 4 mil por funcionário. Conhecido como 14º salário, o pagamento chega com aproximadamente um mês de antecedência em relação a como era feito até 2025. A empresa informou ainda que unidades da rede devem realizar ações internas para marcar o anúncio.

Criado em 2007, o PPR é adotado pela varejista, que hoje tem 187 lojas espalhadas pelo país. Embora o balanço de 2025 ainda não tenha sido fechado, a projeção da companhia é de faturamento em torno de R$ 18 bilhões no período.