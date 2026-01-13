Os funcionários da Havan vão receber um valor extra neste início de ano. O empresário Luciano Hang anunciou a antecipação do pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR), que vai distribuir R$ 90 milhões entre os 23 mil colaboradores da rede.
O repasse será feito na sexta-feira (16) e representa, em média, cerca de R$ 4 mil por funcionário. Conhecido como 14º salário, o pagamento chega com aproximadamente um mês de antecedência em relação a como era feito até 2025. A empresa informou ainda que unidades da rede devem realizar ações internas para marcar o anúncio.
Criado em 2007, o PPR é adotado pela varejista, que hoje tem 187 lojas espalhadas pelo país. Embora o balanço de 2025 ainda não tenha sido fechado, a projeção da companhia é de faturamento em torno de R$ 18 bilhões no período.
*Com informações do NSC Total
Comentários
4 Comentários
-
Dmerval Assis da Silva 13 horas atrásPessoa sem crédito algum comigo ou quem tem bom senso. E me perdoe Jcnet que manchete e matéria são essas, quem vê pensa que esse canalha que fez até o \"voto de cabresto\" com seu funcionários esta fazendo algum beneficia que não seja primeiro pra ele e sua rede de lojas. Ridículo isso tanto pra esse vèio idiota qnto para o Jcnet.
-
Zé 18 horas atrásMas o Velho da Havan fez o maior drama quando o Bozoluço perdeu as eleições. Agora tá até antecipando premiação por lucros a funcionários!!! A conta não fecha com o discurso kkkkkk
-
João 1 dia atrasIsso porque ele dizia que o Brasil ia virar Venezuela e que não iria abrir nenhuma loja no \"governo comunista\"mas abriu 23 novas lojas.
-
Ze Pequeno 1 dia atrasVeio socialista