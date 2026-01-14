Um jovem de 21 anos morreu brutalmente agredido durante a madrugada de sábado (10), em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Guilherme Neves Camargo foi atacado com pedradas na cabeça e no rosto. Um homem de 28 anos, apontado como autor do crime, foi preso em flagrante.
Segundo a polícia, o crime aconteceu após discussão num churrasco entre amigos. Durante a confraternização, Guilherme revelou que mantinha relacionamento extraconjugal com o suspeito, o que gerou tensão no grupo. Após o desentendimento, os dois foram até um imóvel abandonado próximo ao local, onde a briga se agravou.
No endereço, o suspeito pegou uma pedra e agrediu violentamente a vítima, que morreu ainda no local. Após o crime, ele fugiu, mas foi localizado e detido na manhã seguinte em sua casa, no centro da cidade, durante ação conjunta das polícias Militar e Civil.
*Com informações do GMC Online