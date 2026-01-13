O padre José Luciano Jacques, de 103 anos morreu enquanto participava da oração da Ave Maria na Igreja de Santo Afonso, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Sua morte foi registrada por volta das 18h de sexta-feira (9), durante o momento de oração com outros cinco padres que residem no local.

Segundo a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o redentorista passou seus últimos instantes em oração. Nascido em Belo Vale, em Minas Gerais, em 1922, viveu grande parte da vida no Rio, onde se tornou figura querida entre os fiéis.

Além da atuação religiosa, o padre teve destaque pela dedicação a causas sociais, especialmente à preservação da memória da escravidão no Brasil. Em sua cidade natal, fundou o Museu do Escravo. Em 2022, ao completar 100 anos, recebeu uma bênção apostólica do papa Francisco em reconhecimento à sua trajetória.