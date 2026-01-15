O pastor Silas Malafaia criticou duramente a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) nessa quarta-feira (14), após a parlamentar afirmar que igrejas evangélicas estariam envolvidas em um esquema de descontos irregulares em benefícios do INSS. O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo classificou a fala como uma “afronta” e chamou a senadora de “linguaruda”, exigindo que ela apresente provas e cite nomes dos supostos envolvidos.

A declaração de Malafaia foi feita após entrevista de Damares ao SBT News. Integrante da CPMI que investiga fraudes no INSS, a senadora disse que entidades religiosas e pastores teriam participado do esquema e que haveria pressão para evitar investigações, sob o argumento de não decepcionar fiéis.