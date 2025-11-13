A Polícia Federal descobriu que o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, preso nesta quinta-feira (13), recebia cerca de R$ 250 mil mensais em propinas pagas por organização criminosa que desviava recursos de aposentadorias e pensões. As informações constam em documentos enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, o dinheiro era repassado por meio de empresas de fachada e até de uma pizzaria, dentro do esquema que envolvia a entidade Conafer, conveniada ao INSS para prestar serviços a aposentados. As fraudes foram cometidas entre 2017 e 2023 e podem ter desviado mais de R$ 640 milhões apenas por essa associação.