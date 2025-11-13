13 de novembro de 2025
PRESO PELA PF

Ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil por mês em propinas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Lula Marques/ Agência Brasil
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo vir à tona.
Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo vir à tona.

A Polícia Federal descobriu que o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, preso nesta quinta-feira (13), recebia cerca de R$ 250 mil mensais em propinas pagas por organização criminosa que desviava recursos de aposentadorias e pensões. As informações constam em documentos enviados ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, o dinheiro era repassado por meio de empresas de fachada e até de uma pizzaria, dentro do esquema que envolvia a entidade Conafer, conveniada ao INSS para prestar serviços a aposentados. As fraudes foram cometidas entre 2017 e 2023 e podem ter desviado mais de R$ 640 milhões apenas por essa associação.

Além de Stefanutto, também é investigado o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira, acusado de liberar repasses ilegais e receber vantagens indevidas. No total, nove pessoas foram presas na nova fase da operação que apura desvios de até R$ 6,3 bilhões.

