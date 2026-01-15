A Enel São Paulo admitiu à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que o apagão provocado pelo vendaval de 9 e 10 de dezembro de 2025 atingiu 4,4 milhões de consumidores na Grande São Paulo, número aproximadamente duas vezes maior do que o divulgado durante a crise.

A revisão consta em documento enviado à agência reguladora no dia 19 de dezembro. Segundo a concessionária, os dados divulgados em tempo real consideravam apenas o pico simultâneo de unidades sem energia, que chegou a cerca de 2 milhões, e não o total acumulado de clientes afetados ao longo de mais de 12 horas de instabilidade.