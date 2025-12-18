O governo de São Paulo, a União e a Prefeitura da capital decidiram pedir à Aneel a rescisão do contrato da Enel, em meio a sucessivos apagões no estado. Nessa quarta-feira (17), cerca de 45 mil imóveis estavam sem energia elétrica na capital e na Grande São Paulo, reflexo de mais um episódio de instabilidade no fornecimento.

A decisão foi tomada após reunião no Palácio dos Bandeirantes entre o governador Tarcísio de Freitas, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o prefeito Ricardo Nunes. O pedido conjunto é para que a agência reguladora decrete a caducidade da concessão da Enel, responsável pelo fornecimento em 24 municípios paulistas.