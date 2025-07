PF encontra R$ 10 mil em sapatos de primo de deputado

No total, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em Pernambuco e no Distrito Federal, além do afastamento cautelar de um servidor público. As investigações, conduzidas pela PF em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal, miram um grupo suspeito de montar um esquema para manipular licitações e desviar recursos públicos em troca de vantagens indevidas.

O Supremo Tribunal Federal também autorizou o bloqueio de R$ 85,7 milhões dos investigados, incluindo pessoas físicas e jurídicas, para evitar movimentações financeiras ilícitas e garantir a possibilidade de ressarcimento ao erário.

O deputado Elmar Nascimento, assim como seu primo Francisco, ainda não se pronunciou sobre o caso.